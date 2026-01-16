Завербованные в чатах знакомств для диверсий российские подростки попали на видео

ФСБ показала завербованных ВСУ для диверсий в Москве и Чувашии 4 подростков

Завербованные в чатах знакомств для диверсий четыре российских подростка попали на видео. Об этом сообщает «Регнум» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России в своем Telegram-канале.

Юноши на видео рассказали, как проходило знакомство с вербовщиками. По их словам, в чатах они знакомились с девушками и в какой-то момент те говорили, что в городе недавно и не ориентируются, а для помощи просили скинуть их свои координаты. Подростки рассказали, что после этого с ними на связь выходил представитель ВСУ и убеждал совершить поджоги, после чего обещал мирно разойтись.

Кроме того, на видео попал поджог, совершенный одним из задержанных подростков. Это видео опубликовано в ТАСС.

На кадрах видно, как юноша подходит к припаркованному внедорожнику и поджигает его. Автомобиль сразу вспыхивает.

Ранее сообщалось, что задержаны четверо подростков возрастом от 15 до 17 лет. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьями 205 («Террористический акт») и 167 («Умышленное уничтожение чужого имущества») УК РФ.

