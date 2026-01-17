Реклама

11:21, 17 января 2026Мир

Жена Макрона стала диджеем в Диснейленде

Жена Макрона Брижит устроила выступление за диджейским пультом в Диснейленде
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Кадр: @galafr

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит устроила выступление за диджейским пультом в Диснейленде. Об этом сообщает журнал Gala.

72-летняя первая леди Франции вместе с главным тренером сборной страны по футболу Дидье Дешамом появилась за диджейским пультом в парижском Диснейленде и устроила мини-выступление для больных детей и их семей.

Ранее пользователи соцсетей высмеяли Макрона после того, как он появился на публике с кровоподтеком в глазу. В соцсетях пошутили, что политик стал жертвой домашнего насилия и его избила жена.

