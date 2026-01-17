Реклама

18:48, 17 января 2026Спорт

Американский хоккеист сделал заявление о недопуске россиян к Олимпиаде

Хоккеист Сюсиз выразил сожаление по поводу недопуска россиян к Олимпиаде-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Американский нападающий «Шанхай Дрэгонс» Нейт Сюсиз сделал заявление о недопуске россиян к Олимпийским играм 2026 года в Италии. Его слова приводит Metaratings.ru.

Хоккеист выразил сожаление по поводу отсутствия сборной России на турнире. Он подчеркнул, что российские хоккеисты — одни из сильнейших в мире, и их участие сделало бы турнир интереснее. «Хочется, чтобы в Играх соревновались сильнейшие спортсмены», — заявил Сюсиз.

Спортсмен добавил, что российская команда претендовала бы на победу в олимпийском турнире. По его мнению, сборная вошла бы в число фаворитов наряду с несколькими топ-командами.

На Олимпиаде-2026 в Италии россияне не сыграют из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея. Действующим олимпийским чемпионом является сборная Финляндии.

