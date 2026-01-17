Реклама

Артемий Лебедев признался в зависти к одной европейской стране

Блогер Лебедев заявил, что завидует Польше, в которой прошла реформа языка
Мария Большакова
Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев признался, что завидует Польше, в которой прошла языковая реформа. Об этом он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев комментировал новость о том, что в европейской стране провели орфографическую реформу. «Я очень завидую ребятам [в Польше], потому что нам в России тоже этого очень не хватает», — заявил блогер.

Дизайнер также подчеркнул, что у него есть много предложений, связанных с русской орфографией. Одно из них заключается в том, чтобы убрать из русского алфавита твердый знак, так как он, по мнению Лебедева, уже не нужен. Кроме того, он предложил писать слова с приставками супер- и видео- через дефис, хотя действующие нормы русской орфографии требуют слитного написания.

Ранее Лебедев призывал реформировать русский язык. Блогер заявил, что в России нужно созвать специальную комиссию, которая бы занялась этим вопросом.

