Большинство украинцев поддержали референдум по соглашению с Россией

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Абсолютное большинство украинцев поддерживают проведение референдума об условиях соглашения с Россией. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Как следует из публикации, 55 процентов опрошенных одобряют проведение референдума по мирному соглашению с Россией. Против плебисцита выступает 32 процента опрошенных. Еще 14 процентов — не определились.

При этом 57 процентов участников опроса выступают против территориальных уступок России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался в разногласиях по некоторым вопросам на переговорах с США. По его словам, Украина проявляет инициативу на переговорах, а сам он якобы защищает интересы республики.

