Экстремистам позволят торговать овощами со своего участка

Росфинмониторинг позволит террористам и экстремистам торговать овощами

Росфинмониторинг разработал проект постановления, расширяющий список разрешенных источников дохода для лиц, внесенных в перечень экстремистов и террористов. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Согласно документу, таким гражданам позволят получать средства не только от зарплаты или пенсии, но и от индивидуального предпринимательства и фермерской деятельности. То есть объявленные экстремистами лица смогут, например, выращивать овощи на своем участке и торговать ими. При этом все финансовые операции будут строго контролироваться, а их месячный лимит дохода может быть ограничен размером МРОТ — 27 093 рубля с 1 января 2026 года.

«По сути, речь идет о донастройке существующего законодательства и выработке более четких механизмов контроля над лицами из перечня террористов и экстремистов», — пояснил член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских. Для осуществления такой деятельности потребуется предварительное заявление в Росфинмониторинг, которое будут рассматривать до десяти рабочих дней.

Проект, проходящий антикоррупционную экспертизу, должен вступить в силу 16 марта 2026 года. В ведомстве подчеркнули, что это не послабление, а ужесточение контроля, так как любые доходы, не вписывающиеся в утвержденный список, станут поводом для внеплановых проверок.

Ранее в Мещанском суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела в отношении Ларисы Шульман — золовки политолога и публициста Екатерины Шульман (признана в РФ иноагентом; внесена в список террористов и экстремистов). Следствие считает ее участником преступной группы, похитившей в общей сложности 2,8 миллиона рублей.