Глава МИД Чехии корчил гримасы на заседании парламента и нарвался на критику

Депутаты Чехии пожаловались на главу МИД Мацинки, кривлявшегося на заседании

Оппозиционные депутаты Чехии после первой сессии нового состава парламента пожаловались руководству и журналистам на неподобающее поведение главы Министерства иностранных дел (МИД) Петра Мацинки, который во время заседания строил гримасы, закатывал глаза и саркастически улыбался. Об этом пишет новостной портал Idnes.

Депутаты отметили, что поведение Мацинки нервировало выступавших и мешало им сосредоточиться на теме прений.

«Депутат от Чешской пиратской партии Барбора Пипащова вынуждена была прервать свое выступление, чтобы призвать Мацинку к порядку», — отмечается в публикации.

Кроме того, экс-глава Министерства здравоохранения Чехии и депутат от партии ТОР 09 Властимил Валек в соцсети X написал, что подобное поведение министра говорит о его низкой политической культуре.

«Такое ребяческое поведение недостойно вице-премьера. Господин Мацинка мог бы осознать, что он уже конституционный чиновник, а не просто председатель некоего фан-клуба», — говорится в посте.

В свою очередь, сам Мацинка заявил, что просто таким образом реагировал на выступление некоторых ораторов и не в курсе, насколько всерьез его критиковали депутаты.

