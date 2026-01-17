Использование Ираном химического оружия против протестующих допустили

Политик Раммелл: Иран мог применить токсичное вещество против протестующих

Иран мог применить токсичное химическое вещество против протестующих. Использование властями Исламской Республики химического оружия допустил бывший член парламента Великобритании Билл Раммелл в эфире телеканала GB News.

Он рассказал, что видел «достоверный репортаж», в котором подробно описывалось жестокое обращение с задержанными во время демонстраций.

«Люди считают, что против протестующих было применено какое-то токсичное химическое вещество, из-за которого не стало некоторых пострадавших спустя пару дней», — заявил политик.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи высказался о протестах в стране, подчеркнув, что США должны понести ответственность за беспорядки. По его словам, Министерство иностранных дел и соответствующие ведомства страны должны следить за ходом работы в этом направлении.