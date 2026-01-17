Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
05:01, 17 января 2026Наука и техника

Из черной дыры произошло извержение спустя 100 миллионов лет

Popular Science: Из черной дыры изверглись плазменные струи спустя 100 млн лет
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Сверхмассивная черная дыра в далеком скоплении галактик пробудилась после почти 100 миллионов лет покоя. Об этом пишет журнал Popular Science.

Группа астрономов под руководством Шобхи Кумари из колледжа Миднапур-Сити в Индии установила, что сверхмассивные черные дыры редко испускают намагниченную плазму, излучающую в радиодиапазоне.

Исследование показало, что объект J1007+3540 ведет себя как космический вулкан, выбрасывая плазму в межгалактическое пространство.

В публикации уточняется, что протяженность джетов объекта достигает около одного миллиона световых лет — почти в 10 раз больше ширины Млечного Пути. Отмечается, что черные дыры не всегда активно поглощают материю. Они могут на протяжении долгого времени оставаться неактивными.

Их повторное «пробуждение» сопровождается масштабными процессами, отражающими сложное взаимодействие внутренних сил объекта и давления окружающей среды, говорится в статье.

Ранее ученые опубликовали снимок вращающихся друг вокруг друга черных дыр. «Впервые астрономам удалось получить радиоизображение двух черных дыр, вращающихся друг вокруг друга. Это наблюдение подтвердило существование пар черных дыр. Ранее астрономам удавалось получать изображения только отдельных черных дыр», — говорилось в публикации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Франция получила реальную возможность покинуть НАТО. Что на это повлияло?

    Гренландия — новая Аляска. Как Россия и другие великие державы продавали свои земли США и сколько они стоили на наши деньги

    Продажи важного препарата под угрозой из-за дурного увлечения зумеров. Что происходит

    Российский дрон «Бумеранг» стал «летающим замполитом» в зоне СВО

    Раскрыт интерес Великобритании в разжигании конфликта на Украине

    Врач назвала способный спровоцировать рак продукт

    Из черной дыры произошло извержение спустя 100 миллионов лет

    Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможном военном конфликте с Данией

    Умирающий от рака мужчина смог прожить еще 40 лет благодаря переезду

    Во Франции рассказали о переброске военных на Украину в 2022 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok