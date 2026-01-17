Мать пострадавшего в Хорлах 12-летнего мальчика погибла

Мать пострадавшего во время теракта в Хорлах 12-летнего мальчика, которого перевезли в Москву на лечение, погибла в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев в эфире радио «Спутник в Крыму».
Он рассказал, что также у мальчика пострадала сестра, но ее уже выписали из больницы. Ребенок пока не знает о смерти мамы.
«Сейчас главное стабилизировать состояние ребенка, очень тяжелое ранение», — отметил Георгиев.
Ранее Сальдо заявил, что удар по кафе и гостинице в курортном поселке Хорлы на юге Херсонской области готовился заранее.
В ночь на 1 января ВСУ нанесли удар по кафе и гостинице с мирными людьми в Херсонской области.