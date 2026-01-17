Мать пострадавшего в Хорлах 12-летнего мальчика погибла из-за ударов ВСУ

Мать пострадавшего во время теракта в Хорлах 12-летнего мальчика, которого перевезли в Москву на лечение, погибла в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев в эфире радио «Спутник в Крыму».

Он рассказал, что также у мальчика пострадала сестра, но ее уже выписали из больницы. Ребенок пока не знает о смерти мамы.

«Сейчас главное стабилизировать состояние ребенка, очень тяжелое ранение», — отметил Георгиев.

Ранее Сальдо заявил, что удар по кафе и гостинице в курортном поселке Хорлы на юге Херсонской области готовился заранее.

В ночь на 1 января ВСУ нанесли удар по кафе и гостинице с мирными людьми в Херсонской области.