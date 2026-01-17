Минпросвещения подготовило проект по введению новой оценки в школах

Минпросвещения подготовило новый приказ о введении оценки за поведение в школах

В Министерстве просвещения России разработали новый приказ, который предусматривает введение системы оценивания поведения обучающихся в школах. Документ опубликован на сайте федерального портала нормативных правовых актов.

Оценки за поведение, исходя из текста приказа, будут складываться из соблюдения правил внутреннего распорядка обучающихся, в том числе соблюдения дисциплины на занятиях.

Ученики обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, посещать занятия, выполнять задания, данные учителями, а также не использовать телефоны во время уроков.

Эксперимент по выставлению школьникам оценок за поведение уже стартовал в семи российских регионах с начала учебного года 2025/2026. В нем принимают участие сразу 84 школы из Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областей, а также из ЛНР, Чечни и Мордовии.

Ранее в России предложили исключать детей из школ за одно действие.