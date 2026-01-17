Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:44, 17 января 2026Россия

Минпросвещения подготовило проект по введению новой оценки в школах

Минпросвещения подготовило новый приказ о введении оценки за поведение в школах
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

В Министерстве просвещения России разработали новый приказ, который предусматривает введение системы оценивания поведения обучающихся в школах. Документ опубликован на сайте федерального портала нормативных правовых актов.

Оценки за поведение, исходя из текста приказа, будут складываться из соблюдения правил внутреннего распорядка обучающихся, в том числе соблюдения дисциплины на занятиях.

Ученики обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, посещать занятия, выполнять задания, данные учителями, а также не использовать телефоны во время уроков.

Эксперимент по выставлению школьникам оценок за поведение уже стартовал в семи российских регионах с начала учебного года 2025/2026. В нем принимают участие сразу 84 школы из Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областей, а также из ЛНР, Чечни и Мордовии.

Ранее в России предложили исключать детей из школ за одно действие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это первый случай в истории». Кличко рассказал о серьезном энергетическом кризисе в Киеве. Город остался без отопления в морозы

    Гренландия — новая Аляска. Как Россия и другие великие державы продавали свои земли США и сколько они стоили на наши деньги

    Продажи важного препарата под угрозой из-за дурного увлечения зумеров. Что происходит

    ВСУ предрекли катастрофу из-за ситуации в войсках

    Путин обратился к громящим технику ВСУ российским бойцам

    Американский аналитик раскрыл серьезную проблему для Запада из-за России

    В ГИБДД допустили ограничение допуска машин на Крымский мост

    На Украине сообщили о продвижении ВС России в Донецкой области

    Стало известно о предложении США расширить «Совет мира» Трампа на Украину

    Военкор заявил о безнадеге в Киеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok