Молодая россиянка открыла сеть борделей под видом массажных салонов

В Екатеринбурге 29-летняя девушка организовала сеть борделей под видом массажных салонов, сообщает E1.

По данным полиции, молодая россиянка открыла их, арендовав через подставное юрлицо три помещения на улицах Шевченко, Кузнецова и Малышева. Через интернет она набрала девушек, согласившихся работать администраторами и «мастерами массажа», а затем рекламировала услуги вторых. Так называемые массажистки получали 40 процентов от дохода, администратор — 10 процентов, остальное забирала организатор бизнеса.

Полиция накрыла сеть после жалоб от соседей. Уточняется, что предпринимательница уже признала вину, а уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией» передали в суд. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

В марте прошлого года активисты с полицией пришли в бордели Екатеринбурга. Общественники и правоохранители посетили заведения, которые позиционировали себя как бутик-отели, и составили протоколы на работниц. Отмечается, что они будут добиваться закрытия данных мест.

Еще раньше стало известно, что в Екатеринбурге в доме, где находилась штаб-квартира революционера Якова Свердлова, полицейские обнаружили бордель. Арендаторы сняли здание на улице Кирова у областного управления госимуществом. Внутри они установили джакузи, поставили кровати и организовали занятия проституцией, а также торговлю интимными услугами.