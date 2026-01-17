Назван необходимый размер вклада для пассивного дохода

Финансист Иваткина: Доход в 50 тыс. рублей можно получить со вклада на ₽5 млн

Россиянам необходимо внести в банк достаточно внушительный депозит для получения пассивного дохода. Об этом рассказала эксперт проекта НИФИ Министерства финансов России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина в беседе с агентством «Прайм».

По словам специалиста, вдобавок с дохода от размещения средств на банковских депозитах нужно будет заплатить НДФЛ.

«Есть необлагаемая налогом сумма. Она зависит от ключевой ставки Банка России. В 2025 году эта сумма составляла 210 тысяч рублей. С доходов, полученных сверх этого лимита, требуется заплатить НДФЛ 13 и 15 процентов», — подчеркнула Иваткина.

Однако финансист уточнила, согласно последним имеющимся доступным данным Банка РФ, процентные ставки по депозитам для неюридических лиц по вкладам до трех месяцев составляли 15,3 процента, а до одного календарного года — 12–13 процентов.

Эксперт объяснила схему, которая позволяет рассчитать размер ежемесячного пассивного дохода: сумма вклада, помноженная на размер годовой ставки, разделенная на 12. Для получения 50 тысяч рублей по вкладу под 12 процентов нужно пять миллионов.

Ранее Банк России сообщил о падении средней максимальной ставки по вкладам в рублях в десяти кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.