Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:26, 17 января 2026Экономика

Описаны катастрофические последствия в случае вступления Украины в ЕС

NZZ: Вступление Украины в Евросоюз может взорвать бюджет ЕС
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Вступление Украины в Евросоюз (ЕС) может взорвать бюджет объединения — эти катастрофические последствия для ЕС предрекли авторы портала Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

По сообщению авторов издания, грядущие проблемы связаны с тем, что показатель ВВП на душу населения на Украине в два раза ниже чем в самой бедной стране ЕС — Болгарии.

Из-за этого нынешняя система трансфертов может быть перегружена, что повредит Евросоюзу.

Днем ранее, 16 января, официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье заявил, что сообщения о том, что Брюссель рассматривает упрощенную процедуру вступления Украины в ЕС в рамках возможного мирного соглашения, являются спекуляциями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров выложил видео со своим сыном Адамом и сообщил новость о нем. Это произошло на фоне слухов о серьезном ДТП с его кортежем

    Две прорывные российские вакцины вышли на финишную прямую испытаний. Что о них известно

    США тайно купили считавшееся выдумкой супероружие. На что оно способно, сколько стоит и как связано с Россией

    В Госдуме сравнили получившую австралийское гражданство Касаткину с проституткой

    Трамп объявил о мерах против стран ЕС из-за Гренландии

    Описаны катастрофические последствия в случае вступления Украины в ЕС

    Украинский политик назвал возможные сроки завершения конфликта

    В российском регионе возбудили уголовные дела из-за отключения света и отопления в мороз

    В Сенате США пригрозили восстановить санкции против Сирии из-за атак на курдов

    Министр обороны Италии сделал заявление о способности Украины победить Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok