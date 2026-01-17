Описаны катастрофические последствия в случае вступления Украины в ЕС

NZZ: Вступление Украины в Евросоюз может взорвать бюджет ЕС

Вступление Украины в Евросоюз (ЕС) может взорвать бюджет объединения — эти катастрофические последствия для ЕС предрекли авторы портала Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

По сообщению авторов издания, грядущие проблемы связаны с тем, что показатель ВВП на душу населения на Украине в два раза ниже чем в самой бедной стране ЕС — Болгарии.

Из-за этого нынешняя система трансфертов может быть перегружена, что повредит Евросоюзу.

Днем ранее, 16 января, официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье заявил, что сообщения о том, что Брюссель рассматривает упрощенную процедуру вступления Украины в ЕС в рамках возможного мирного соглашения, являются спекуляциями.