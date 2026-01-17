Отряд ВСУ с офицерами сдался в плен и попал на видео

В районе Гуляйполя под Запорожьем отряд Вооруженных сил Украины, в составе которого были и офицеры, сдался в плен и попал на видео. Кадры публикует ТАСС.

По информации агентства, речь идет о бойцах 108-й отдельной бригады территориальной обороны. Судя по видео, оружие сложили как минимум шесть человек.

Ранее сегодня, 17 января, сообщалось, что Россия взяла под контроль два населенных пункта в зоне специальной военной операции — село Прилуки в Запорожской области и населенный пункт Приволье в Донецкой народной республике.

Суммарно на обоих направлениях Вооруженные силы Украины потеряли не менее 500 человек.