05:34, 17 января 2026

Посольство России высмеяло дипмиссию ФРГ из-за глагола

Посольство России иронично прокомментировало публикацию дипмиссии ФРГ об Украине
Евгений Силаев
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Посольство России в Канаде иронично прокомментировало публикацию дипмиссии ФРГ о поддержке Украины, высмеяв сообщение из-за глагола. Соответствующий пост появился на странице посольства в социальной сети X.

«Очевидно, поддерживать Украину на словах (stand by) сейчас куда безопаснее, чем стоять с Украиной бок о бок (stand with)», — говорится в сообщении.

Так посольство ответило на публикацию дипмиссии ФРГ о поддержке Украины, в которой использовался глагол stand by, означающий моральную поддержку.

Ранее сообщалось, что временная поверенная в делах Великобритании Дейни Долакия во время визита в МИД России пыталась войти не в ту дверь здания ведомства.

