Посольство России высмеяло дипмиссию ФРГ из-за глагола

Посольство России иронично прокомментировало публикацию дипмиссии ФРГ об Украине

Посольство России в Канаде иронично прокомментировало публикацию дипмиссии ФРГ о поддержке Украины, высмеяв сообщение из-за глагола. Соответствующий пост появился на странице посольства в социальной сети X.

«Очевидно, поддерживать Украину на словах (stand by) сейчас куда безопаснее, чем стоять с Украиной бок о бок (stand with)», — говорится в сообщении.

Так посольство ответило на публикацию дипмиссии ФРГ о поддержке Украины, в которой использовался глагол stand by, означающий моральную поддержку.

