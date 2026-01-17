Депутат Барбашов: Великобритания будет разжигать конфликт на Украине

Власти Великобритании будут разжигать конфликт на Украине вплоть до перерастания его в мировую войну до тех пор, пока они убеждены, что не станут целью ответного удара. Об этом рассказал депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов в беседе с ТАСС.

Парламентарий напомнил, что Великобритания объявила конкурс на разработку новой баллистической ракеты наземного базирования для Украины — речь о ракете средней дальности.

«То есть британцы собираются наращивать удары по территории и инфраструктуре России руками своих украинских прокси, формально оставаясь вне конфликта, и не рассматривают возможности, что ответный удар будет нанесен по Великобритании», — отметил депутат.