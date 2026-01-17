Реклама

Россия
12:25, 17 января 2026Россия

Раскрыта судьба участников погрома в аэропорту Махачкалы

Глава ОНК Дагестана Хадулаев: Семь участников погрома в Махачкале ушли на СВО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Акции протеста на территории международного аэропорта Махачкалы 29.10.2023 года

Акции протеста на территории международного аэропорта Махачкалы 29.10.2023 года. Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

Семь участников погрома в аэропорту Махачкалы 2023 года ушли на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев в Telegram-канале.

«Всего по данному делу порядка семи человек подписали контракт и отправились в зону СВО», — отметил Хадулаев.

Глава ОНК Дагестана также сообщил, что участник беспорядков Мухаммад-Саид Муртузалиев, подписавший контракт, пал в бою летом 2025 года.

16 января на Ставрополье осудили двоих участников беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Ранее гендиректор аэропорта Махачкалы заявил, что участники массовых беспорядков, окружив автобус с пассажирами рейса из Тель-Авива, проверяли их паспорта, чтобы найти евреев.

