Раскрыто число погибших при похищении Мадуро

Министр обороны Лопес: В ходе операции США по захвату Мадуро погибли 83 человека

Во время операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро погибли 47 военнослужащих республики, в том числе девять женщин. Об этом заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес в беседе с изданием Primicia.

Всего погибли 83 человека, более 112 пострадали. Лопес также отметил, что среди военнослужащих Кубы погибли 32 человека.

Ранее конгрессвумен-демократ из штата Мэриленд Эйприл Делани выразила мнение, что президенту США Дональду Трампу необходимо объявить импичмент из-за проведения операции в Венесуэле без согласования с Конгрессом. Она подчеркнула, что Трамп должен был получить одобрение Конгресса перед атакой, однако не сделал этого.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес был захвачен и вывезен из страны.