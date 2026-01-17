Некоторым россиянам запретили окунаться в прорубь на Крещение

Врач Филева: При сердечно-сосудистых заболеваниях купание в проруби запрещено

Купание в проруби на Крещение — довольно опасная традиция, которая без подготовки может привести к ряду проблем со здоровьем, предупредила врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева. О том, кому категорически противопоказана эта процедура, она рассказала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Специалистка заявила, что существует несколько хронических заболеваний, с которыми купаться в проруби строго запрещено. В первую очередь к ним относятся болезни сердечно-сосудистой системы: гипертония, аритмия, ишемическая болезнь сердца. «Из-за быстрого переохлаждения происходит спазм сосудов, перераспределение крови от периферии к внутренним органам, резкий подъем артериального давления и выброс адреналина. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями это может спровоцировать развитие опасных осложнений — инфаркта, инсульта и даже внезапной остановки сердца», — объяснила врач.

Не рекомендовано, по ее словам, окунаться в прорубь людям с сахарным диабетом, бронхиальной астмой, эпилепсией, почечной недостаточностью, болезнями мочеполовой системы (пиелонефрит, простатит, цистит, мочекаменная болезнь) и ЖКТ. Эта процедура существенно увеличивает вероятность рецидивов.

Также, как отметила Филева, противопоказаны крещенские купания и при острых инфекциях (ОРВИ, грипп), воспалении носоглотки, органов мочеполовой системы, суставов, обострении кожных заболеваний. Холод усиливает воспалительные процессы, сужает сосуды, из-за чего ухудшается питание тканей и снижается местный иммунитет. После ныряния в прорубь болезнь может принять более тяжелое течение, привести к развитию осложнений или даже перейти в хроническую форму, подытожила врач.

