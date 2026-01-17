Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:31, 17 января 2026Забота о себеЭксклюзив

Некоторым россиянам запретили окунаться в прорубь на Крещение

Врач Филева: При сердечно-сосудистых заболеваниях купание в проруби запрещено
Наталья Обрядина

Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Купание в проруби на Крещение — довольно опасная традиция, которая без подготовки может привести к ряду проблем со здоровьем, предупредила врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева. О том, кому категорически противопоказана эта процедура, она рассказала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Специалистка заявила, что существует несколько хронических заболеваний, с которыми купаться в проруби строго запрещено. В первую очередь к ним относятся болезни сердечно-сосудистой системы: гипертония, аритмия, ишемическая болезнь сердца. «Из-за быстрого переохлаждения происходит спазм сосудов, перераспределение крови от периферии к внутренним органам, резкий подъем артериального давления и выброс адреналина. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями это может спровоцировать развитие опасных осложнений — инфаркта, инсульта и даже внезапной остановки сердца», — объяснила врач.

Не рекомендовано, по ее словам, окунаться в прорубь людям с сахарным диабетом, бронхиальной астмой, эпилепсией, почечной недостаточностью, болезнями мочеполовой системы (пиелонефрит, простатит, цистит, мочекаменная болезнь) и ЖКТ. Эта процедура существенно увеличивает вероятность рецидивов.

Материалы по теме:
В России больше года находят очаги полиомиелита — страшной забытой болезни. Грозит ли стране эпидемия?
В России больше года находят очаги полиомиелита — страшной забытой болезни.Грозит ли стране эпидемия?
14 марта 2023
«Разморозился и атаковал амебу» Найденные в Сибири вирусы ожили и оказались способны убивать. Опасны ли они для человека?
«Разморозился и атаковал амебу»Найденные в Сибири вирусы ожили и оказались способны убивать. Опасны ли они для человека?
3 декабря 2022
Влияние сезонных вирусов на сосуды. Как побороть осложнения ОРВИ, гриппа и других болезней
Влияние сезонных вирусов на сосуды.Как побороть осложнения ОРВИ, гриппа и других болезней
17 января 2023

Также, как отметила Филева, противопоказаны крещенские купания и при острых инфекциях (ОРВИ, грипп), воспалении носоглотки, органов мочеполовой системы, суставов, обострении кожных заболеваний. Холод усиливает воспалительные процессы, сужает сосуды, из-за чего ухудшается питание тканей и снижается местный иммунитет. После ныряния в прорубь болезнь может принять более тяжелое течение, привести к развитию осложнений или даже перейти в хроническую форму, подытожила врач.

Ранее травматолог-ортопед Константин Терновой подсказал простые способы снизить риск падения в гололедицу. По его мнению, избежать этого можно, если подобрать обувь с нескользкой подошвой, не пользоваться телефоном во время ходьбы и следить за походкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России утвердили время приезда скорой помощи после вызова

    Путин связался с президентом Ирана, охваченного беспорядками. Чем готова помочь Россия

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Некоторым россиянам запретили окунаться в прорубь на Крещение

    У бывшего мэра Сочи изъяли коллекцию элитных часов на 44 миллиона рублей

    Трое детей и пять взрослых пострадали при взрыве в российском кафе

    Италия арестовала побывавшее в Новороссийске судно и груз в 33 тысячи тонн металла

    Минобороны провело переговоры о военном сотрудничестве с тремя африканскими странами

    Священник РПЦ высказался о популярных у православных окунаниях в прорубь на Крещение

    Оценены шансы 18-летней россиянки Андреевой выиграть Australian Open

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok