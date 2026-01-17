Сын Игоря Золотовицкого рассказал о последних словах отца

Игорь Золотовицкий перед смертью произнес «Во!» и поднял большой палец вверх

В Москве прошла церемония прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Актера не стало 14 января, причина смерти — рак желудка. По словам близких, артист до последнего момента боролся с болезнью и сохранял бодрость духа даже тогда, когда находился в очень тяжелом состоянии. Сын Золотовицкого, Алексей, во время церемонии прощания рассказал, что в последние минуты жизни отца, когда врач спросил его о самочувствии, тот произнес «Во!» и поднял большой палец вверх.

На прощание в МХАТ пришли Константин Хабенский, Владимир Машков, Дмитрий Певцов, Андрей Ургант, Константин Эрнст и многие другие коллеги Игоря Золотовицкого. Телеграммы соболезнований направили мэр Москвы Сергей Собянин, председатель правительства Михаил Мишустин и министр культуры России Ольга Любимова. Похороны состоялись на Троекуровском кладбище.

