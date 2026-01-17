Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:56, 17 января 2026Мир

Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможном военном конфликте с Данией

Трамп отказался отвечать на вопрос о возможном военном противостоянии с Данией
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: AdMedia / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможном военном противостоянии с Данией. Трансляцию вел телеканал MS NOW.

Репортер задал вопрос: «Вы обязуетесь не вступать в военное противостояние с партнерами по НАТО?». Американский лидер ответил: «Я не обсуждаю это».

Ранее председатель Европарламента Роберта Метсола рассказала, что в Европе допускают возможный вооруженный конфликт с США из-за Гренландии. По ее словам, «вопрос о Гренландии очень острый и находится в топе нашей повестки». Она отметила, что в Европарламенте идет обсуждение проблемы.

16 января Трамп заявил, что американская сторона ведет переговоры с Североатлантическим альянсом о будущем Гренландии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Франция получила реальную возможность покинуть НАТО. Что на это повлияло?

    Гренландия — новая Аляска. Как Россия и другие великие державы продавали свои земли США и сколько они стоили на наши деньги

    Продажи важного препарата под угрозой из-за дурного увлечения зумеров. Что происходит

    Российский дрон «Бумеранг» стал «летающим замполитом» в зоне СВО

    Раскрыт интерес Великобритании в разжигании конфликта на Украине

    Врач назвала способный спровоцировать рак продукт

    Из черной дыры произошло извержение спустя 100 миллионов лет

    Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможном военном конфликте с Данией

    Умирающий от рака мужчина смог прожить еще 40 лет благодаря переезду

    Во Франции рассказали о переброске военных на Украину в 2022 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok