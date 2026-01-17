Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:30, 17 января 2026МирЭксклюзив

Политолог назвал следующую цель Трампа после Гренландии

Политолог Дудаков: Следующей мишенью Трампа после Гренландии будет Куба
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Norlys Perez / Reuters

Следующей мишенью для давления президента США Дональда Трампа после Гренландии станет Куба, считает политолог-американист Малек Дудаков. Новую цель американского лидера он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Для начала Трампу нужно разобраться с теми направлениями, за которые он ухватился, потому что даже здесь, как мы видим, у него очень много проблем образуется. Да, он устроил пиратский рейд на Венесуэлу, захватил президента Венесуэлы [Николаса] Мадуро, но очевидно, что сейчас переговоры с новой властью идут очень сложно у американцев», — рассказал политолог.

По его мнению, в ближайшее время вряд ли ожидаются какие-то подвижки с появлением американских корпораций на нефтяном рынке Венесуэлы, потому что они отказываются инвестировать туда деньги, учитывая, что это очень дорого и, скорее всего, не принесет выхлопа в ближайшие годы.

«Очевидной следующей мишенью для давления Трампа будет Куба, учитывая, что экономика Кубы и Венесуэлы очень тесно переплетены друг с другом, и без поставок топлива и нефти из Венесуэлы на Кубе ситуация осложнится, хотя кубинцы уже нашли альтернативных поставщиков из Мексики. Но [госсекретарь США] Марко Рубио сейчас очень много внимания уделяет Кубе, своей исторической родине. Все-таки Рубио первый госсекретарь США кубинского происхождения, поэтому упор будет делать, конечно же, на Кубу», — поделился американист.

Материалы по теме:
«Появление семейных кланов неизбежно» Дети Дональда Трампа помогают ему править страной. Кто из них станет новым президентом США?
«Появление семейных кланов неизбежно»Дети Дональда Трампа помогают ему править страной. Кто из них станет новым президентом США?
7 декабря 2025
«Куба — это цель номер один» Почему Дональд Трамп готов проводить военные операции по всему миру и какой сигнал он подает России?
«Куба — это цель номер один»Почему Дональд Трамп готов проводить военные операции по всему миру и какой сигнал он подает России?
14 января 2026

Дудаков обратил внимание, что и по Гренландии у США особых подвижек нет. Американцы предлагают абстрактные планы инвестиций в размере 700 миллиардов долларов в экономику острова, однако всем очевидно, что таких денег у них нет, сообщил собеседник «Ленты.ру». Добывать большое количество природных ископаемых на территории Гренландии Штатам тоже не особенно выгодно, отметил он. Кроме того, жители острова настроены резко против присоединения к США, как и датские власти, и местные гренландские политики, добавил эксперт.

«То есть смысл в том, что и здесь пока что подвижек мы не видим. Хоть Трамп и предлагает платить каждому гренландцу по 100 тысяч долларов, но далеко не факт, что это к чему-то приведет. Поэтому прежде, чем думать про другие направления, стоит хотя бы на этих неких реальных успехов достичь, а не каких-то медийно-пиаровских подвижек. С этим пока у Трампа проблема, поэтому думаю, что этих направлений ему более чем достаточно, и это будет его занимать на ближайшее время», — заключил политолог.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал следующей целью Трампа после Гренландии Канаду.

До этого глава Белого дома смягчил риторику о включении государства в Северной Америке в состав США. По словам Трампа, две страны соперничают за один бизнес, что он считает проблемой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Франция получила реальную возможность покинуть НАТО. Что на это повлияло?

    Гренландия — новая Аляска. Как Россия и другие великие державы продавали свои земли США и сколько они стоили на наши деньги

    Продажи важного препарата под угрозой из-за дурного увлечения зумеров. Что происходит

    Раскол из-за Гренландии сравнили с распадом СССР

    Глава МИД Чехии корчил гримасы на заседании парламента и нарвался на критику

    Политолог назвал следующую цель Трампа после Гренландии

    В США раскрыли причины западных провокаций против России

    Посольству США в Киеве срочно понадобился интернет

    Экс-аналитик ЦРУ признал превосходство России перед США

    Мощный пожар на электроподстанции в Подмосковье попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok