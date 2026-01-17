Реклама

Наука и техника
20:17, 17 января 2026Наука и техника

В ChatGPT появится реклама

OpenAI: В бесплатной версии чат-бота ChatGPT появится реклама
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Компания OpenAI объявила, что в бесплатной версии чат-бота ChatGPT и в модели Go появится реклама. Об этом сообщается на сайте OpenAI.

В заявлении сказано, что тестирование рекламных интеграций начнется «в ближайшие недели». Утверждается, что реклама не повлияет на ответы чат-бота и будет всегда четко помечена. OpenAI также обещает не продавать переписки пользователей с ChatGPT и их данные рекламодателям. Кроме того, пользователи в любой момент отключить персонализацию и очистить данные, используемые для рекламы.

Компания также отметила, что пользователи премиум-аккаунтов смогут пользоваться чат-ботом без рекламы. «Мы будем учитывать обратную связь и со временем совершенствовать то, как появляется реклама, но приверженность ставить пользователей на первое место и сохранять доверие не изменится», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что китайская корпорация Xiaomi разработала нового ассистента Mi Chat на основе искусственного интеллекта. Источники издания ITHome назвали новинку «убийцей ChatGPT».

    Обсудить
