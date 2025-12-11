Xiaomi создала убийцу ChatGPT

Xiaomi создала ИИ-ассистента Mi Chat, который оказался мощнее ChatPGT

Китайская корпорация Xiaomi разработала нового ассистента Mi Chat на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание ITHome.

Инсайдеры рассказали, что новая нейросеть продемонстрирует растущие возможности компании в сфере ИИ. Она будет доступна в гаджетах и сервисах Xiaomi. Ассистент будет работать на основе большой языковой модели (LLM) MiMo-7B-RL, которая была запущена ранее в этом году.

Источники называют будущий сервис Mi Chat «убийцей ChatPGT». Они объяснили, что, несмотря на сравнительно небольшое количество параметров — 7 миллиардов — модель превзошла конкурентные модели. Так, MiMo-7B-RL оказалась производительнее o1-mini от OpenAI и Qwen QwQ-32B-Preview от Alibaba в ключевых тестах.

Журналисты ITHome напомнили, что ранее президент Xiaomi Лу Вэйбин сообщил, что его компания на протяжении нескольких кварталов вкладывает значительные средства в развитие ИИ. Он также рассказал, что ближайшая цель инженеров Xiaomi — глубокая интеграция нейросетей с физическим миром.

В заключении авторы предсказали, что Mi Chat должны представить на конференции Xiaomi 2025 Human Car Home Ecosystem Partner Conference. Она состоится в Пекине 17 декабря.

В начале декабря журналисты Financial Times обратили внимание, что китайские производители смартфонов начали усиленно рекламировать функции искусственного интеллекта в рамках борьбы с Apple.