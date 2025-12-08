Реклама

Наука и техника
20:10, 8 декабря 2025Наука и техника

Китайские производители смартфонов поиздевались над Apple

FT: В Китае начали активно рекламировать ИИ, чтобы поиздеваться над Apple
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Китайские производители смартфонов начали усиленно рекламировать функции искусственного интеллекта (ИИ) в рамках борьбы с Apple. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По словам журналистов газеты, Honor, Oppo, Xiaomi, Huawei и другие компании отличились усиленным продвижением функций ИИ в своих смартфонах. В материале говорится, что местные IT-гиганты фактически издеваются над Apple. Американская корпорация давно пытается получить разрешение на работу своей нейросети в Китае, но пока у нее ничего не вышло.

Также ИИ-инструменты Apple, доступные в остальном мире, по мнению аналитиков, заметно уступают возможностям китайских нейросетей. «Китайские производители смартфонов явно движутся быстрее и более открыто в разработке ИИ», — заявил изданию аналитик Omdia Лукас Чжун. Так, ИИ-сервис в телефонах Honor может находить скидки и промокоды, Oppo — отслеживать ежедневные расходы.

При этом местные производители признают могущество корпорации Тима Кука. «Apple — поистине великая компания, и вся наша отрасль должна у нее учиться, равняться на нее и даже превосходить», — заявил представитель Honor Сяндун Ли. При этом Ли подчеркнул, что если Apple «действует медленно», то этим должны пользоваться конкуренты.

В начале декабря компания Apple официально снизила цены на все флагманские смартфоны в Китае. Фирма начала продавать со скидкой iPhone 17 Pro и 17 Pro Max.

