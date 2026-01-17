Реклама

14:52, 17 января 2026Бывший СССР

В действиях Зеленского увидели возможную подготовку к президентским выборам

Bloomberg увидел во встречах Владимира Зеленского возможную подготовку к выборам
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kyriakos Hadjielia / Reuters

В действиях Владимира Зеленского прослеживается возможная подготовка к президентским выборам на Украине. Эту связь увидели авторы публикации Bloomberg.

По информации издания, Зеленский ищет встречи с возможными политическими конкурентами. В публикации отмечается, что он уже встретился с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным, волонтером Сергеем Притулой и блогером Сергеем Стерненко.

«Цель встреч может заключаться в том, чтобы попытаться укрепить репутацию, выстроив связь с популярными общественными деятелями, улучшить связи с потенциальными лидерами оппозиции или привлечь их в свой собственный лагерь», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что большинство украинцев поддержали референдум по соглашению с Россией.

