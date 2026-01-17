Реклама

В Германии обвинили США в «методах Дикого Запада»

Председатель АдГ Хрупалла: США применили методы Дикого Запада, похитив Мадуро
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Adam Gray / Reuters

США применили методы Дикого Запада, похитив президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявил председатель немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла, передает Welt am Sonntag.

«Такие методы Дикого Запада я отвергаю», — подчеркнул политик.

Хрупалла добавил, что «имперскую» политику США следует оценивать критически. По его словам, похищение иностранного лидера недопустимо.

Ранее Хрупалла призвал вступить в прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным ради урегулирования ситуации на Украине.

