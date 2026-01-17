Реклама

23:07, 17 января 2026

В Германии угрозу Трампа пошлинами связали со слабостью Европы

Reuters: Фратцшер счел угрозу Трампа пошлинами в 10 % признаком слабости Европы
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Угроза американского президента Дональда Трампа ввести пошлины в размере 10 процентов против ряда стран Европы из-за ситуации вокруг Гренландии — это признак слабости Европы. Такое мнение выразил глава Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фратцшер, его цитирует Reuters.

«Угроза пошлинами от президента Трампа для того, чтобы наказать европейские страны за Гренландию — это признак слабости Европы и ее неспособности действовать», — уверен эксперт.

По словам Фратцшера, европейские страны не раз шли на уступки главе Белого дома вместо того, чтобы отстоять свои интересы.

«Эта ошибка теперь будет преследовать нас... [Трамп] продолжит шантажировать Европу до тех пор, пока Европа... не покажет твердость характера и не начнет действовать мудрее», — резюмировал глава DIW.

Как объявил Трамп, начиная с 1 февраля 2026 года вводятся пошлины в размере 10 процентов, а в июне их увеличат до 25 процентов. Они затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию, а также Великобританию и Норвегию, не входящие в Евросоюз.

