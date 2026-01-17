В российском регионе возбудили уголовные дела из-за отключения света и отопления в мороз

В Челябинской области возбудили уголовные дела из-за отключения электричества в поселках Малиновка и Ключи. Об этом сообщает «74.ру».

Поселки остались без света 15 января. При этом в регионе были аномальные морозы и температура падала до минус 38 градусов. Из-за повреждения линии электропередачи и многократных скрытых поломок под нагрузкой жители Малиновки и Ключей более чем на сутки остались без тепла и света, а температура воздуха в домах опускалась до 5-8 градусов. Из-за отключения электричества и теплоснабжения в районе были развернуты пункты временного размещения и обогрева.

В связи с аварией региональное управление Следственного комитета (СК) начало разбирательство по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. «Неустановленные сотрудники энергоснабжающей организации не обеспечили подачу стабильного электроснабжения, допустили отключение электроснабжения на длительный срок в зимний период, тем самым создали реальную угрозу безопасности жизни и здоровья жителей», — сказано в заявлении СК.

Виновникам отключения света и тепла может грозить наказание от штрафа до двухлетнего тюремного срока. В данный момент следователи запросили необходимую документацию, проводят обходы дома пострадавших, где замеряют температуру, а также допрашивают граждан.

Ранее сообщалось, что десятки жилых домов в Рубцовске Алтайского края остались без теплоснабжения. Отключение произошло из-за аварии на теплосетях.