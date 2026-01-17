Реклама

06:21, 17 января 2026Мир

В войсках Дании начались проблемы из-за помощи Киеву

Новик: Флот Дании ослаб, может бороться только с браконьерами из-за помощи Киеву
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

В войсках Дании начались проблемы из-за оказания военной помощи Киеву, армия не может обеспечить безопасность страны. Арктический флот, который находится на этапе перевооружения, годится только для борьбы с браконьерами и небольшими кораблями, такую оценку дал замдиректора Центра ИМВЭС НИУ ВШЭ Николай Новик, его цитирует ТАСС.

Так он прокомментировал планы США насчет Гренландии, которая является автономной территорией Дании.

«Вооруженные силы Дании не обладают достаточными возможностями для самостоятельного развертывания. Сухопутные силы страны состоят из нескольких механизированных батальонов и спецподразделений. Военно-воздушные силы базируются на современной технике, включая F-35, и активно интегрированы в воздушное пространство НАТО», — уточнил Новик.

По словам специалиста, основой Королевского флота Дании являются три фрегата класса Iver Huitfeldt и два фрегата класса Absalon. Они представляют собой инструмент «мягкой силы», но не способны на участие в полномасштабных боевых действиях. Арктический же флот страны эффективен разве что для борьбы с браконьерами.

«Дания стала одним из крупнейших доноров Украины в процентном отношении к ВВП с 2022 года, что создало временное "окно уязвимости"», — пояснил Новик.

Ранее президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможном военном противостоянии с Данией.

