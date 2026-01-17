Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:08, 17 января 2026Интернет и СМИ

Военкор заявил о безнадеге в Киеве

Котенок: В Киеве наступили безнадега и запустение
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киеве наступили безнадега и запустение. Об этом заявил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Бандера и жизнь не совместимы. В Киеве наступают безнадега и запустение. Говорю это без злорадства (...) А из Киева народ потихоньку ретируется. Все, как просил "пророк"-недоумок Кличко», — написал Котенок.

По его словам, в нынешнем запустении Киева виноваты те, кто «узурпировал власть на Украине, выдумав историю и оболванив умы миллионов».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинская столица располагает лишь половиной необходимого количества электроэнергии — это самый серьезный энергетический кризис с начала военного конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это первый случай в истории». Кличко рассказал о серьезном энергетическом кризисе в Киеве. Город остался без отопления в морозы

    Гренландия — новая Аляска. Как Россия и другие великие державы продавали свои земли США и сколько они стоили на наши деньги

    Продажи важного препарата под угрозой из-за дурного увлечения зумеров. Что происходит

    Стало известно о предложении США расширить «Совет мира» Трампа на Украину

    Военкор заявил о безнадеге в Киеве

    На Украине заявили о желании Тимошенко сесть в тюрьму ради пиара

    Двух известных российских хоккеистов внесли в базу «Миротворца»

    Украина и Россия согласились приостановить огонь возле Запорожской АЭС

    Франция захотела выйти из НАТО

    Столтенберг призвал Запад к одному действию в отношении России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok