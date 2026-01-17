Военкор заявил о безнадеге в Киеве

Котенок: В Киеве наступили безнадега и запустение

В Киеве наступили безнадега и запустение. Об этом заявил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Бандера и жизнь не совместимы. В Киеве наступают безнадега и запустение. Говорю это без злорадства (...) А из Киева народ потихоньку ретируется. Все, как просил "пророк"-недоумок Кличко», — написал Котенок.

По его словам, в нынешнем запустении Киева виноваты те, кто «узурпировал власть на Украине, выдумав историю и оболванив умы миллионов».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинская столица располагает лишь половиной необходимого количества электроэнергии — это самый серьезный энергетический кризис с начала военного конфликта.