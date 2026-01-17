Врач назвал способ предотвратить внезапную смерть в Крещенскую ночь

Врач Тяжельников: Прием алкоголя перед купанием в проруби смертельно опасно

Погружение в прорубь после приема алкоголя смертельно опасно. Об этом предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы доктор медицинских наук Андрей Тяжельников в беседе с ТАСС.

По словам специалиста, это несет прямой риск обморожения, обострения хронических болезней и даже синдрома внезапной смерти.

Уточняется, что в первую очередь в группе риска находятся люди с сердечно-сосудистыми патологиями. У них ледяная вода вызывает резкий спазм сосудов — это может привести к инфаркту или остановке сердца.

Кроме того, опасны необорудованные места для купаний, где нет безопасных спусков, дежурных медиков и теплых раздевалок. Там просто получить травмы — поскользнуться, порезаться об лед, а в сочетании с опьянением и переохлаждением последствия могут стать фатальными.

Помимо этого, врач рекомендовал не окунаться на полный желудок, чтобы избежать обострения гастрита или колита. Для безопасного участия в обряде специалист советует готовиться заранее с помощью контрастных обливаний, растираний и закаливания. Перед самым погружением необходимо хорошо разогреться, заключил он.

Ранее стало известно, что Крещение в Москве и Подмосковье будет теплым. В ночь на понедельник ожидается 7-12 градусов мороза.