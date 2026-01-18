Реклама

14:08, 18 января 2026

Аллегрова отсудила у россиянина больше миллиона рублей


Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российская певица Ирина Аллегрова отсудила у москвича больше миллиона рублей за ДТП с участием ее автомобиля в Красногорске. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, авария произошла весной 2024 года у одного из торговых центров на западе Москвы — машина 50-летнего жителя столицы врезалась в автомобиль «Киа», оформленный на Аллегрову. Машину отбросило в ограждение, ущерб оценили в 2,2 миллиона рублей.

Сторона певицы якобы предложила решить вопрос в досудебном порядке при полной оплате ущерба, однако москвич отказался, решив, что лимит в 400 тысяч рублей по ОСАГО покрывает ущерб, но суд встал на сторону артистки, снизив размер компенсации до 1,3 миллиона рублей.

Как пишет Mash, мужчина решение принял, но платить не торопится, так как ждет его официального вступления в силу, а также надеется, что история дойдет до певицы и она, пожалев его, простит долг.

Ранее генеральный директор телеканалов «Пятница!» и «Суббота!», известный российский продюсер Николай Картозия заявил, что во время съемок с певицей Ириной Аллегровой его сотрудники подожгли ее трон. Картозия рассказал, что инцидент произошел, когда он работал на НТВ и снимал новогоднюю программу с музыкальными номерами.

