Сотрудники гендиректора «Пятницы!» подожгли трон и шубу Аллегровой

Продюсер Картозия заявил, что его сотрудники подожгли трон Аллегровой на съемках

Генеральный директор телеканалов «Пятница!» и «Суббота!», известный российский продюсер Николай Картозия заявил, что во время съемок с певицей Ириной Аллегровой его сотрудники подожгли ее трон. Подробности он раскрыл в интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на Rutube.

Картозия рассказал, что инцидент произошел, когда он работал на НТВ и снимал новогоднюю программу с музыкальными номерами. Для выступления Аллегровой, вспомнил продюсер, был изготовлен дорогой ледяной трон, так как она была в образе Снежной Королевы. Кроме того, подчеркнул медиаменеджер, артистка была одета в «феноменальную шубу».

Когда они с командой сняли первый дубль, Картозия вышел покурить. «Я возвращаюсь, и я не понимаю, что происходит. Ледяной трон горит. Пламя — три метра. Аллегрова с подпаленной шубой мечется по сцене», — описал продюсер увиденное им по возвращении на съемочную площадку.

Режиссер номеров объяснил Картозии, что Аллегрова пожаловалась на то, что ей мокро сидеть на троне изо льда, и он решил облить изделие бензином и поджечь. Гендиректор «Пятницы!» вспомнил, что сотрудники, причастные к произошедшему, столкнулись с последствиями. «Все, кто это сделал, пострадали. (...) У меня очень тяжелая рука была тогда», — отметил он.

Ранее Картозия рассказал об алкогольной зависимости. Он признался, что во время работы на НТВ у него случались запои.