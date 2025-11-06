Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:42, 6 ноября 2025Интернет и СМИ

Сотрудники гендиректора «Пятницы!» подожгли трон и шубу Аллегровой

Продюсер Картозия заявил, что его сотрудники подожгли трон Аллегровой на съемках
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: FameTime TV / Rutube

Генеральный директор телеканалов «Пятница!» и «Суббота!», известный российский продюсер Николай Картозия заявил, что во время съемок с певицей Ириной Аллегровой его сотрудники подожгли ее трон. Подробности он раскрыл в интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на Rutube.

Картозия рассказал, что инцидент произошел, когда он работал на НТВ и снимал новогоднюю программу с музыкальными номерами. Для выступления Аллегровой, вспомнил продюсер, был изготовлен дорогой ледяной трон, так как она была в образе Снежной Королевы. Кроме того, подчеркнул медиаменеджер, артистка была одета в «феноменальную шубу».

Когда они с командой сняли первый дубль, Картозия вышел покурить. «Я возвращаюсь, и я не понимаю, что происходит. Ледяной трон горит. Пламя — три метра. Аллегрова с подпаленной шубой мечется по сцене», — описал продюсер увиденное им по возвращении на съемочную площадку.

Режиссер номеров объяснил Картозии, что Аллегрова пожаловалась на то, что ей мокро сидеть на троне изо льда, и он решил облить изделие бензином и поджечь. Гендиректор «Пятницы!» вспомнил, что сотрудники, причастные к произошедшему, столкнулись с последствиями. «Все, кто это сделал, пострадали. (...) У меня очень тяжелая рука была тогда», — отметил он.

Ранее Картозия рассказал об алкогольной зависимости. Он признался, что во время работы на НТВ у него случались запои.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские школьники подсели на «наркотический» орех из Азии. Он вызывает рак ротовой полости

    Ким Кардашьян обвинила ChatGPT в провале экзамена по юриспруденции

    Мужчины с болгаркой и фототехникой проникли в московский тоннель метро

    В Минздраве высказались о ситуации с распространением ВИЧ в российских регионах

    Сотрудники гендиректора «Пятницы!» подожгли трон и шубу Аллегровой

    Стала известна личность задержанного военкомами охранника Джоли

    В России высказались об условиях проведения ядерных испытаний в стране

    Назван фаворит матча Лиги Европы между «Штурмом» и «Ноттингем Форест»

    Назван простой способ снизить риск рака пищеварительной системы

    Под Москвой девятилетняя фигуристка попала в больницу с травмой черепа после удара тренера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости