17:11, 18 января 2026

Баканов прокомментировал обвинения в коррупции в свой адрес

Экс-глава СБУ Баканов назвал обвинения во взятках попыткой подставить Зеленского
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов назвал обвинения в коррупции в его адрес попыткой подставить президента страны Владимира Зеленского. Обвинения в свой адрес он прокомментировал в разговоре с Telegram-каналом «Страна. ua».

Экс-глава СБУ считает, что обвинения в получении взяток, выдвинутые украинским бизнесменом Сергеем Ваганяном, являются попыткой сторонников бывшего президента Украины Виктора Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) надавить на Зеленского.

«Замысел понятен: продолжить дискредитацию верховного главнокомандующего [Зеленского] любой ценой, продолжить дестабилизацию монобольшинства», — объяснил Баканов. По его словам, именно это заставит Зеленского сдать украинские территории России.

Ранее украинский бизнесмен Сергей Ваганян рассказал в интервью экс-нардепу Бориславу Березе, что давал взятки Ивану Баканову. По его словам, он передавал бывшему главе и другим прежним руководителям СБУ деньги, дорогие автомобили и объекты недвижимости. В подтверждение своих слов Ваганян опубликовал видео, которое, как он утверждает, было снято скрытой камерой, где запечатлен процесс передачи средств Баканову.

