На Западе назвали главную движущую силу в противостоянии с Россией

Боуз: Британия играет ключевую роль в противостоянии Европы с РФ

Великобритания является движущей силой в противостоянии Запада с Россией. Об этом написал на своей странице в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз.

«Теперь европейцы в частном порядке признают, что они проиграли», — пишет Боуз.

Таким образом журналист прокомментировал отказ британского министра иностранных дел Иветт Купер от предложения Парижа и Рима рассмотреть восстановление дипломатических контактов с российским руководством для урегулирования ситуации на Украине.

Ранее китайский портал Sohu сообщил, что заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца о надежде на восстановление отношений с Россией вызвало беспокойство политиков в Европе.