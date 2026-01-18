Реклама

Спорт
21:42, 18 января 2026

Фетисов оценил отказ Овечкина обматывать клюшку радужной лентой перед матчем НХЛ

Фетисов заявил, что Овечкин имел право не обматывать клюшку радужной лентой
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил отказ российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина обматывать клюшку радужной лентой перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флорида Пантерс». Его слова приводит РИА Новости.

Фетисов заявил, что это позиция хоккеиста. «Он имеет право на такое мнение», — посчитал он.

Овечкин вышел на разминку с обычной обмоткой белого цвета. При этом некоторые игроки обеих команд обмотали клюшки радужными лентами.

В ходе регулярного чемпионата-2022/2023 в НХЛ разгорелся скандал из-за акций в поддержку ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Тогда лига предлагала игрокам выходить на разминку перед матчами в радужных свитерах. Большинство российских хоккеистов, включая Овечкина, отказались их надевать, вскоре к ним присоединились и другие спортсмены. После этого руководство НХЛ объявило об отмене обязательных акций со свитерами. При этом радужная обмотка клюшек сначала попала под запрет, однако затем снова была разрешена.

