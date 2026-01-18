Реклама

14:44, 18 января 2026Спорт

Овечкин отказался обматывать клюшку радужной лентой перед матчем НХЛ

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отказался обматывать клюшку радужной лентой перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флорида Пантерс». Об этом сообщает RMNB.

Овечкин вышел на разминку с обычной обмоткой белого цвета. При этом некоторые игроки обеих команд обмотали клюшки радужными лентами.

Матч завершился поражением «Вашингтона» со счетом 2:5. Овечкин в этой встрече очков не набрал. После 49 матчей нынешнего сезона «Кэпиталс» с 54 очками занимает 10-е место в таблице Восточной конференции.

В ходе регулярного чемпионата-2022/2023 в НХЛ разгорелся скандал из-за акций в поддержку ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Тогда лига предлагала игрокам выходить на разминку перед матчами в радужных свитерах. Большинство российских хоккеистов, включая Овечкина, отказались их надевать, вскоре к ним присоединились и другие спортсмены. После этого руководство НХЛ объявило об отмене обязательных акций со свитерами. При этом радужная обмотка клюшек сначала попала под запрет, однако затем снова была разрешена.

