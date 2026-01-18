Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:06, 18 января 2026Мир

Илон Маск призвал рожать детей

Илон Маск: Из-за низкой рождаемости могут исчезнуть целые культуры и страны
Наталья Обрядина

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский миллиардер, предприниматель и глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что во всем мире снижается коэффициент рождаемости. Обеспокоенность на эту тему он высказал в социальной сети Х.

Маск отметил, что рождаемость остается крайне низкой почти везде на Земле. По его мнению, если эта тенденция сохранится, со временем могут исчезнуть целые страны и культуры.

«Если мы перестанем рожать детей, человечества больше не будет», — призвал предприниматель.

Ранее Маск заявил, что все люди запрограммированы на смерть, но вопрос долголетия можно решить. Он рассказал, что рассматривает долголетие как задачу и что проблемы на пути к нему можно решить. По мнению бизнесмена, существует определенный механизм, который контролирует этот процесс, однако в обозримом будущем все люди получат доступ к здравоохранению высшего уровня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине назвали единственный способ спасти страну

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о ДТП. Что не так с этим роликом

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Врач развеял миф о чистке печени и кишечника

    В Дании заявили о шпионаже США за Гренландией

    Стилистка назвала удешевляющие образ модные тренды

    В НАТО отреагировали на гренландские тарифы Трампа

    В России захотели уточнить требования к садовым участкам

    В Олимпийском комитете Норвегии рассказали о рекомендациях при общении с россиянами

    Илон Маск призвал рожать детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok