Илон Маск призвал рожать детей

Илон Маск: Из-за низкой рождаемости могут исчезнуть целые культуры и страны

Американский миллиардер, предприниматель и глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что во всем мире снижается коэффициент рождаемости. Обеспокоенность на эту тему он высказал в социальной сети Х.

Маск отметил, что рождаемость остается крайне низкой почти везде на Земле. По его мнению, если эта тенденция сохранится, со временем могут исчезнуть целые страны и культуры.

«Если мы перестанем рожать детей, человечества больше не будет», — призвал предприниматель.

Ранее Маск заявил, что все люди запрограммированы на смерть, но вопрос долголетия можно решить. Он рассказал, что рассматривает долголетие как задачу и что проблемы на пути к нему можно решить. По мнению бизнесмена, существует определенный механизм, который контролирует этот процесс, однако в обозримом будущем все люди получат доступ к здравоохранению высшего уровня.