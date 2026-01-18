Реклама

08:47, 18 января 2026

Киев столкнулся с критической ситуацией с наступлением морозов

«ЭП»: Ситуация со светом в Киеве стала критической с наступлением морозов
Александра Синицына
Александра Синицына

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киев и Киевская область дольше всего оставались без света в начале 2026 года. Ситуация стала критической с наступлением морозов, это следует из анализа «Экономической правды» («ЭП»), передает агентство УНИАН в Telegram-канале.

Если рассматривать статистику по всей республике, блэкаут в Борисполе длился 77 процентов времени, Бровары оставались в темноте 63,7 процента времени. Киевляне жили без света 46,2 процента времени.

Порядка 20-30 процентов времени света не было в Черкассах, Белой Церкви, Одессе, Ивано-Франковске, Львове и Виннице. Наименьшую долю отключений фиксировали в Луцке и Хмельницком.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис оценил ситуацию в Киеве как неспособность Украины одержать победу в конфликте с Россией. «Само собой разумеется, что все кончено», — заявил он.

