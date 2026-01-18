Лавров рассказал о реакции коллег на его шутки

Лавров: Чувство юмора помогает в работе

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о реакции коллег на его шутки. Видеозапись его общения с девочкой, выступившей в роли репортера, опубликовал в Telegram журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Чувство юмора помогает в работе, сказал Лавров.

Относительно коллег министр высказался следующим образом. «Наверное, [им] тоже помогает. По крайней мере, смеются. Иногда», — добавил он.

Ранее Лавров рассказал о своей кофте с надписью «СССР». Он заявил о гордости за свою Родину и напомнил, что Россия является преемником Советского Союза на международной арене.