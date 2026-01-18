Медведев обратился к Европе с вопросом

Медведев задался вопросом, дошло ли до Европы значение слогана MAGA

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев порассуждал, дошло ли до Европы значение популярного слогана MAGA — «Сделаем Америку снова великой». Он обратился с этим вопросом к европейцам на своей странице в соцсети X.

«Сделаем Америку снова великой (MAGA) = Сделаем Данию снова маленькой (MDSA) = Сделаем Европу снова бедной (MEPA). Неужели до вас наконец дошла эта идея, болваны?» — написал он.

Ранее Медведев заявил, что Европа не сможет ничего противопоставить США, если Вашингтон решит забрать себе Гренландию, и просто «сдаст» остров, а также назвал президента Франции Эммануэля Макрона галльским петухом.