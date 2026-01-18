Мерц остался недоволен немцами по одному вопросу

Tagesspiegel: Мерц раскритиковал большое количество больничных у граждан ФРГ

Канцлер Германии Фридрих Мерц подверг критике большое количество больничных, которое позволяют себе оформлять работающие граждане ФРГ. Он остался недоволен немцами, которые в 2025 году в среднем проболели 14,5 дня, передает газета Tagesspiegel.

«Это почти три недели, в течение которых люди в Германии не работают из-за болезней. Действительно ли это правильно? Действительно ли это необходимо», — задался вопросом Мерц.

Канцлер также не одобрил наличие возможности получить больничный по телефону, которая осталась со времен пандемии коронавируса. Партия ХДС выступает за то, чтобы упразднить эту услугу.

«В конце концов, мы все вместе должны достичь более высоких экономических показателей, чем те, которые у нас есть сейчас», — аргументировал Фридрих Мерц. Он полагает, что людям нужны верные стимулы, чтобы у них была мотивация работать.

Ранее немецкий канцлер назвал критической ситуацию в экономике страны. По его прогнозам, предстоящий год будет «очень трудным».