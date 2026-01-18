Реклама

08:59, 18 января 2026

На Западе испугались реакции Москвы на планы Трампа по Гренландии

Меркурис: Россия встала на защиту Гренландии и спутала карты критикам Москвы
Александра Синицына
Фото: Marko Djurica / Reuters

Россия поддержала Данию в вопросе о принадлежности Гренландии и тем самым спутала все карты своим критикам. Такая реакция Москвы на планы президента США Дональда Трампа могла напугать ее противников, об этом высказался британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.

«Нет никаких сомнений, что это вызывает беспокойство в Европе, ведь там уже готовы ради сохранения союза с США пожертвовать Гренландией, и тут Россия выступает за территориальную целостность Дании, став на защиту международного права», — пояснил аналитик.

Меркурис считает, что американский лидер Дональд Трамп решил твердо придерживаться плана сделать остров частью Соединенных Штатов, и его мало кто сможет переубедить.

Ранее The Economist сообщил, что Евросоюз может прибегнуть к экономическим санкциям, чтобы оказать давление на США в вопросе будущего Гренландии. Так, Вашингтону будет крайне сложно проецировать свою военную мощь на Африку и Ближний Восток без доступа к европейским военным базам.

