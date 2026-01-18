На Западе пришли к одному выводу после слов лидеров ЕС о Путине

Дизен: Смена риторики стран ЕС о диалоге с Путиным говорит о проигрыше Запада

Изменение позиции европейских лидеров по переговорам с президентом России Владимиром Путиным говорит о том, что Запад терпит поражение. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире своего YouTube-канала.

«Когда вы проигрываете войну и приходит время положить ей конец, тогда необходима дипломатия. В этом случае необходимо признать взаимные интересы в области безопасности», — отметил он.

По словам профессора, смена риторики европейских лидеров, прежде выступавших против диалога с российской стороной, была ожидаема. Он также подчеркнул, что это «поможет положить конец этому конфликту дипломатическим путем».

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о желании страны достичь баланса в отношениях с Россией, которая является ее крупнейшим европейским соседом.

В свою очередь, премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала Европейский союз (ЕС) говорить с Россией по вопросам Украины. Она отметила, что согласна с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который ранее также выступал за диалог с Москвой.