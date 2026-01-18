РИА Новости: Преследование Тимошенко расчищает путь к власти для Залужного

Преследование бывшего премьер-министра Украины, лидера партии Батькивщина Юлии Тимошенко может расчистить путь к власти для бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Такого мнения придерживаются в пророссийском подполье Херсона, передает РИА Новости.

«Великобритания, и вообще весь Запад, руками своего НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины) расчищает путь к власти для их нового ставленника Залужного», — подчеркнули собеседники агентства.

По данным РИА Новости, на Украине происходит зачистка политического пространства и от других потенциальных кандидатов в президенты. Среди них был назван, к примеру, лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. При этом высокий уровень коррупции, по мнению представителей подполья, приводит к тому, что преследование со стороны НАБУ может начаться фактически против любого украинского политика.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского заподозрили в узурпации власти из-за суда над Юлией Тимошенко. По мнению политолога Александра Асафова, преследованию подвергаются лишь противники действующего украинского лидера.