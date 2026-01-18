Реклама

14:17, 18 января 2026Россия

Очередная атака ВСУ на российский регион привела к жертве

Гладков: Женщина погибла при атаке FPV-дрона в Белгородской области
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Очередная атака ВСУ на Белгородскую область привела к жертве, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

FPV-дрон атаковал 18 января село Нечаевка Белгородского округа. В результате его детонации женщины не стало на месте ЧП.

Кроме того, в Грайворонском округе в селе Головчино дрон атаковал автомобиль на парковке предприятия. Мужчина получил осколочное ранение бедра и ожоги руки, ему оказали помощь на месте, добавил Гладков.

Утром сообщалось, что 23 дрона перехватили над Белгородской областью силы противовоздушной обороны России с вечера субботы до 7:00 воскресенья.

Накануне в селе Таврово Белгородского округа мирный житель попал под удар беспилотника. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения лица и плеча.

