Очередная атака ВСУ на российский регион привела к жертве

Очередная атака ВСУ на Белгородскую область привела к жертве, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
FPV-дрон атаковал 18 января село Нечаевка Белгородского округа. В результате его детонации женщины не стало на месте ЧП.
Кроме того, в Грайворонском округе в селе Головчино дрон атаковал автомобиль на парковке предприятия. Мужчина получил осколочное ранение бедра и ожоги руки, ему оказали помощь на месте, добавил Гладков.
Утром сообщалось, что 23 дрона перехватили над Белгородской областью силы противовоздушной обороны России с вечера субботы до 7:00 воскресенья.
Накануне в селе Таврово Белгородского округа мирный житель попал под удар беспилотника. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения лица и плеча.