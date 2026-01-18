Реклама

20:46, 18 января 2026

Оценены шансы российского баскетболиста превысить свои показатели в НБА

Букмекеры высоко оценили шансы Демина набрать более 10 очков в матче с «Чикаго»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Brad Penner / Imagn Images / Reuters

Букмекеры высоко оценили шансы российского баскетболиста клуба «Бруклин Нетс» Егора Демина превысить свои показатели в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Аналитики обратили внимание на то, что Демин пока не преуспел в матчах против «Чикаго Буллс»: в первом матче он набрал пять очков, во втором — десять. Тем не менее букмекеры видят потенциал для прорыва и предлагают коэффициент 1,85 на тотал больше 12,5 очков от россиянина.

Ранее Демин установил рекорд «Бруклина» по числу набранных очков в овертайме. Он также повторил рекорд НБА по количеству очков в овертайме среди новичков. Достижение делили между собой Тайлер Хирроу, Брэндон Найт, Вальтер Херрманн, Леброн Джеймс и Кармело Энтони.

26 июня Демин стал первым российским игроком, попавшим в топ-10 задрафтованных баскетболистов НБА. «Бруклин» выбрал его под восьмым номером. Россиянин — первый игрок в истории НБА с буквой «Ё» на джерси.

