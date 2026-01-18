Реклама

Президент Ирана рассказал о последствиях в случае нападения на Хаменеи

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Richard Drew / AP

Президент Ирана Масуд Пезешкиан рассказал о последствиях в случае нападения на верховного лидера страны Али Хаменеи. Об этом он написал в соцсети Х.

«Нападение на верховного лидера нашей страны равносильно полномасштабной войне против иранского народа», — написал он.

Пезешкиан заявил, что трудности, через которые проходят жители страны, вызваны в первую очередь враждебностью со стороны Запада. Конкретно он указал только одну страну — США.

В конце декабря в Иране начались протесты, которые быстро распространились, охватив многие города. Власти Исламской Республики обвиняют в разрастании беспорядков Запад и, в частности, США. Аятолла Али Хаменеи обвинил в начале «мятежа» Вашингтон.

