Президент Ирана рассказал о последствиях в случае нападения на Хаменеи

Пезешкиан: Нападение на Хаменеи будет расценено как объявление войны

Президент Ирана Масуд Пезешкиан рассказал о последствиях в случае нападения на верховного лидера страны Али Хаменеи. Об этом он написал в соцсети Х.

«Нападение на верховного лидера нашей страны равносильно полномасштабной войне против иранского народа», — написал он.

Пезешкиан заявил, что трудности, через которые проходят жители страны, вызваны в первую очередь враждебностью со стороны Запада. Конкретно он указал только одну страну — США.

В конце декабря в Иране начались протесты, которые быстро распространились, охватив многие города. Власти Исламской Республики обвиняют в разрастании беспорядков Запад и, в частности, США. Аятолла Али Хаменеи обвинил в начале «мятежа» Вашингтон.